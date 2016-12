Il pagellone di fine anno - Cagliari 6,5 - Il compitino non sempre facile

© foto di Federico De Luca

C'è una notizia bella e una notizia brutta per il Cagliari di Rastelli. Certamente la prima è la classifica, con i ventitré punti fatti che ti portano, di fatto, a sole due lunghezze dalla parte sinistra e conseguentemente dal decimo posto. La seconda è che la retroguardia assomiglia a un gruviera, per essere buoni, con quarantadue gol subiti in diciotto partite: dovessero continuare così gli isolani prenderebbero circa 90 reti a fine anno. Un po' troppi.

FINO A GIUGNO - L'inizio è molto altalenante, tanto da mettere in discussione sia il tecnico che, in un determinato periodo, la promozione diretta. La squadra è però decisamente la più forte della Serie B, per distacco, e pur senza troppa continuità il compitino viene svolto senza grossi problemi: primo posto, un punto in più rispetto al Crotone, 78 gol fatti e 41 subiti: già uno in meno rispetto ai quattro mesi di massima serie.

DA AGOSTO IN POI - A giugno la squadra viene rinforzata con gli arrivi, quasi bomba, di Bruno Alves e di Mauricio Isla: il primo è diventato da pochissimo campione d'Europa, l'altro è da recuperare ma è un jolly di indubbio valore. Gli infortuni di Joao Pedro e Farias tolgono, in parte, la spinta offensiva che la squadra di Rastelli dimostra di avere con il trequartista, specie se Borriello vive di alti e bassi. Il bonus arriva dal Guardian, ieri, con l'elezione di Pisacane a giocatore dell'anno.

VOTO TMW - 6,5 - Padoin è il leader silenzioso della formazione, con alti e bassi dovuti a un ambiente che si sente ancora orfano, almeno in parte, di Cellino e ha mal digerito la prima retrocessione con Giulini di due anni fa. Rastelli ha svolto il compitino in B, mentre galleggia senza particolari difficoltà in A. La salvezza è già a un passo.