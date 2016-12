Il pagellone di fine anno - Crotone 7 - Promozione storica

© foto di Federico De Luca

L'anno del Crotone è da dividere in due. È normale, perché da una parte c'è la Serie B, oramai habitat quasi naturale, con Juric in grado di spaccare il campionato raggiungendo la promozione diretta con grosso anticipo, cavalcando tranquillo fino al secondo posto finale. Poi è arrivato Nicola, scelta magari discutibile perché aveva allenato il Livorno per venti gare, raccogliendo tredici punti. Ora siamo a nove in diciotto.

FINO A GIUGNO - Vittorie a profusione, qualche sgambetto più dovuto alla necessità di vincere per salire finalmente in A più che per vera e propria superiorità. Il 3-4-3 di Juric sembrava calzare a pennello per una squadra che assomiglia molto al Genoa di Gasperini - oltre al suo - grazie a un Budimir in grado di spaccare la difesa, mentre Ricci saltava l'avversario e buttava palla in mezzo. Un attacco abbastanza differente rispetto a quello di quest'anno.

DA AGOSTO IN POI - La necessità di fare nozze con i fichi secchi, per una squadra che si affaccia per la prima volta in A, è praticamente consuetudine, a meno che tu non sia il Sassuolo e Squinzi possa sforzarsi per prendere calciatori di livello più alto. La squadra non è cambiata poi molto, ma il 3-4-3 di Juric non era più applicabile. Ora la coperta dev'essere più corta per evitare imbarcate da calciatori di livello molto superiore.

VOTO TMW - 7 - È la media aritmetica fra il 9 della scorsa stagione e il 5 di questa, dove Trotta e Falcinelli, oltre Rohden, Rosi e Crisetig, non possono tirare la carretta da soli. Qualcosina dev'essere fatto per non essere completamente senza obiettivi - nella maniera peggiore - già fra qualche settimana.