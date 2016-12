Il pagellone di fine anno - Empoli 6 - Ma che fine ha fatto Saponara?

© foto di Federico De Luca

Ci sono delle annate dove ti salvi per un punto, con pieno merito, giocando un bel calcio e segnando con continuità, magari sfangandola contro avversari migliori. Il 2016, per l'Empoli, non è stato per nulla così. Iniziato sotto i migliori auspici, perché la squadra era davvero competitiva, Saponara e Maccarone stavano mostrando un bel calcio, salvo poi ripiegare su se stessi da gennaio - il primo - e da agosto - il secondo. La classifica sorride (più o meno) ma manca il ricambio per chi è stato venduto nell'ultima sessione di mercato.

FINO A GIUGNO - I ventisette punti conquistati in diciassette partite del 2015 fanno da contraltare ai diciannove nelle successive ventuno, una media da completa retrocessione alzata solamente dalla vittoria, all'ultima di campionato, contro il Torino: non contava più niente né per una né per l'altra. C'erano però Mario Rui, Zielinski, Tonelli, calciatori che ora fanno parte di rose decisamente più importanti.

DA AGOSTO IN POI - C'è una frase che i dirigenti dell'Empoli dovrebbero appuntarsi. "Se vendiamo anche Saponara...", come per dire che la retrocessione era praticamente certa senza il fantasista. Finora, almeno, un investimento sballato: l'ex Milan non sta facendo la differenza, né davanti né in fase di costruzione. L'Empoli è una squadra che non ha la forza per salvarsi, se non grazie a un Palermo con moltissimi problemi mentre Crotone e Pescara sono molto inferiori.

VOTO TMW - 6 - Sufficienza stiracchiata, perché la conferma in Serie A non può abbassare ulteriormente la valutazione. Per il 2017 servirà fare meglio: mancano 20 partite e non 21 alla fine della stagione e non è detto che diciannove (o meno) punti possano bastare.