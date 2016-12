Il pagellone di fine anno - Inter 5 - Dal primo posto a quattro tecnici

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Mancini ce l'aveva quasi fatta. Non a dare un gioco degno di questo nome all'Inter, ma chiudere il 2015 al primo posto della classifica. La sconfitta contro la sua ex Lazio lo aveva scalzato all'ultimo, per una posizione che poi si è, mano a mano, allontanata sempre di più. Il resto è storia nota con de Boer, Vecchi e soprattutto Pioli: quest'ultimo sta riuscendo a plasmare la squadra senza volere rivoluzionare tatticamente l'intero calcio italiano.

FINO A GIUGNO - Ventotto punti in un girone sono pochi per riuscire anche a entrare in zona Europa, però se nel primo ne hai fatti trentanove possono bastare per arrivare al quarto posto, senza però mai insidiare il terzo. Le diversità di vedute con la proprietà poi costano il ruolo a Mancini che non ha entusiasmato nemmeno quando vinceva, con vittorie di misura e spesso poco convincenti. Alla lunga l'atteggiamento sparagnino non ha pagato per raggiungere un posto al sole.

DA AGOSTO IN POI - Fa sorridere notare come l'Inter abbia deciso di autodistruggersi, confermando Mancini solamente per il contratto in essere, salvo poi decidere di puntare su chi, in Italia, ci era andato solamente in vacanza dopo il termine della sua carriera da calciatore. Perché de Boer può essere un ottimo allenatore, ma non se catapultato in una realtà completamente diversa dalla sua, senza la possibilità nemmeno di fare la preparazione. Non è tanto colpa sua, ma di chi lo ha messo lì: Pioli, invece, sta riportando le cose alla normalità.

VOTO TMW - 5 - Tra beghe societarie, casi che divampano con forza sempre maggiore - l'ultimo è Gabigol - e quattro tecnici, la valutazione è solo data dal fatto che siano arrivati ottimi giocatori, che possono costituire l'ossatura della prossima squadra. A patto che non venga smantellata sull'onda (corta) di chi ricorda solo il 2010 senza i venti anni precedenti.