Il pagellone di fine anno - Lazio 6,5 - Inzaghi per caso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un film spezzato in due. Perché il finale della scorsa stagione è stato quasi da horror, considerando anche la fantastica querelle (magari non per i tifosi della Lazio) con Bielsa. Il rientro di Inzaghi, dopo il parcheggio alla Salernitana, ha portato effettivamente dei benefici, ma è frutto più di un'intuizione che di una seria programmazione che non fa fare il salto di qualità a un undici comunque molto competitivo.

FINO A GIUGNO - Più che per una reale necessità, sia di classifica che di altro, Pioli è stato esonerato prima del tempo per una questione di spogliatoio e di contrasto con la dirigenza. Il tecnico, ora all'Inter, aveva portato la Lazio al preliminare di Champions solo l'anno prima, ma le tante cessioni (e la mancanza di una punta che segnasse, con Djordjevic, Matri e Klose decisamente appannati) lo avevano castrato di una squadra di livello.

DA AGOSTO IN POI - Dopo la tragicomica situazione con Bielsa, Inzaghi è riuscito ad assemblare una squadra dopo un inizio non troppo semplice, al di là della vittoria con l'Atalanta alla prima giornata. L'anno si è concluso in malo modo - come era cominciato, d'altronde - contro l'Inter, partita dominata nel primo tempo e persa malamente nella ripresa.

VOTO TMW - 6,5 - Pesa tantissimo la figuraccia fatta con il tecnico argentino, prima dato in procinto di arrivare, poi forse, alla fine no. La pezza ha coperto il buco in maniera egregia, ma la rosa non è completamente attrezzata per concludere al meglio la stagione.