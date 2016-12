Il pagellone di fine anno - Milan 7 - La Supercoppa riapre la bacheca

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

La Supercoppa italiana ha significato tanto, tantissimo per la squadra rossonera. Che, dalla presunta assenza di un progetto per quanto riguarda il futuro, è passato alla conquista di un titolo che ha permesso a Silvio Berlusconi di chiudere la sua presidenza con 29 trofei conquistati in 30 anni. In attesa del closing del 2017, il Milan chiude il 2016 col trionfo di Doha ai rigori contro la Juventus, vincendo grazie ai tanti giovani (Donnarumma su tutti) lanciati nel corso degli ultimi mesi.

FINO A GIUGNO - Solto caos, almeno come quello delle ultime deludenti annate. Brocchi ha preso il posto di Mihajlovic, senza però riuscire nell'impresa di superare la Juventus in finale di Coppa Italia. Il ko di Roma - e la conseguente esclusione dall'Europa League - ha spinto la dirigenza a puntare su Vincenzo Montella, tecnico giovane ma già navigato in Serie A che ha saputo come muoversi per riportare il Milan in alto.

DA AGOSTO IN POI - In alto, appunto. Nessuno si aspettava un Milan del genere a Natale, al quinto posto in attesa di recuperare la gara saltata per disputare la Supercoppa. Un potenziale terzo posto, dunque, per i rossoneri che adesso non possono che puntare al ritorno in Champions. Il 4-3-3 di Montella ha saputo esaltare i vari Suso, Lapadula, Pasalic e Locatelli. Adesso il mercato di gennaio può portare qualche rinforzo utile per restare nelle primissime posizioni fino a maggio.

VOTO TMW - 7 - Incide tantissimo la seconda parte del 2016, con la Supercoppa che ha portato una ventata d'ottimismo ed entusiasmo che negli ultimi anni sembravano soltanto un lontano ricordo dalle parti di Milanello. “Come allenatore, credo questo sia il mio miglior periodo”, le parole di Montella che rispecchiano appieno il momento in casa rossonera.