Il pari a Pescara inguaia il Milan, brusco stop per l'Europa

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il pasticcio targato Paletta-Donnarumma al 12esimo minuto del primo tempo ha compromesso tutta la gara del Milan allo stadio Adriatico di Pescara. Il retropassaggio violento dell'argentino e l'errore nel controllo di Donnarumma ha messo subito la sfida in salita per i rossoneri. E' stato però in generale un brutto Milan, incapace di giocare come al solito contro una formazione che ha già un piede e mezzo in serie B. Il flop ha del clamoroso, il Milan in un colpo solo è riuscito a compromettere il cammino verso l'Europa League inciampando proprio contro l'ultima della classe, allontanandosi da Atalanta e Lazio, entrambe vincenti, e facendosi rosicchiare due punti dalla Fiorentina, in attesa poi dell'Inter in campo questa sera.

Le speranze per l'Europa League sono diminuite e a questo punto conteranno tantissimo gli scontri diretti con Inter e Atalanta, anche se potrebbero non bastare. Il Milan si trova nella complicata situazione di dover vincere tutte le partite e sperare nei passi falsi delle altre. Con 54 punti in classifica e altri 24 a disposizione, la preoccupazione del club è di non entrare per il quarto anni di fila in Europa nemmeno toccando quota 70. Il pareggio sarà duro da digerire, il Milan ha perso una grande occasione di tenere il passo delle altre e ora Montella dovrà pensare a qualche soluzione tattica per evitare di perdere altri punti per strada contro le altre piccole della serie A impegnate a salvarsi in queste battute finali.