Il punto sulla Bundesliga: che lotta per il 3° posto, scatto del Wolfsburg

Dopo la sconfitta rimediata in casa in Champions League, il Bayern Monaco si è fermato anche in campionato e non è andato oltre lo 0-0 in casa del Bayer Leverkusen, bravo a resistere in dieci uomini. Ne ha approfittato invece il Lipsia che ha conquistato la quarta vittoria consecutiva travolgendo un brutto Friburgo. E' sempre più accesa la lotta per il terzo posto tra Hoffenheim e Borussia Dortmund, che continuano a ribattere colpo su colpo: la squadra di Nagelsmann ha travolto un incauto M'Gladbach, che ha accusato un brutto ko per il treno che porta all'Europa, mentre quella di Tuchel ha battuto 3-1 l'Eintracht Francoforte ma ha ancora un punto di distanza dall'Hoffenheim. Per la lotta all'Europa League hanno perso tutte tranne il Werder Brema che continua in un'incredibile rincorsa battendo 2-1 un Amburgo ancora immischiato nella lotta per non retrocedere. Male anche lo Schalke 04 battuto dall'ultimo della classifica, quel Darmstadt che vuole chiudere comunque con orgoglioso il suo campionato nella massima seria. Nella lotta per la salvezza, importante vittoria del Wolfsburg che ha battuto 3-0 l'Ingolstadt nello scontro diretto facendo un salto fondamentale in classifica, tre punti importanti anche per l'Augsburg che ha battuto 2-1 il Colonia e per il Mainz che ha sconfitto di misura l'Hertha Berlino mantenendo la distanza sull'Ingolstadt che resta penultimo.

CLASSIFICA: Bayern 69, Lipsia 61, Hoffenheim 54, Dortmund 53, Hertha 43, Friburgo 41, Colonia 40, Werder Brema 39, M'Gladbach 39, Francoforte 38, Schalke 37, Leverkusen 36, Wolfsburg 33, Amburgo 33, Mainz 32, Augsburg 32, Ingolstadt 28, Darmstadt 18.