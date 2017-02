Il punto sulla Bundesliga: il BVB fa un favore al Bayern. M'Gladbach in ripresa

La Bundesliga continua ad avere un solo padrone: il Bayern Monaco. Nonostante il pareggio conquistato contro lo Schalke 04 in una gara molto complicata, la squadra di Ancelotti infatti ha addirittura aumentato il vantaggio sul Lipsia sconfitto dal Borussia Dortmund che ha ritrovato la vittoria dopo due pareggi consecutivi. Ha risposto immediatamente al BVB invece il Francoforte che si è ripreso il terzo posto accorciando sul Lipsia grazie ai tre punti conquistati contro il Darmstadt sempre più ultimo, ma hanno vinto anche Hoffenheim, Hertha Berlino e Colonia. La squadra di Nagelsmann ha travolto un Mainz irriconoscibile, sempre più in fondo alla classifica e senza vittorie nel 2017, mentre la squadra della capitale ha ritrovato la via della vittoria battendo di misura l'Ingolstadt. Il Colonia invece ha avuto la meglio del Wolfsburg con un successo di rigore e per la squadra di Ismael è la seconda sconfitta consecutiva ma dietro solo l'Amburgo, bravo a battere in casa un Bayer Leverkusen in grande difficoltà, ne ha approfittato mentre Ingolstadt e Werder Brema, ko contro un ottimo Augsburg che sta mostrando grandi cose in questo inizio di anno, sono uscite nuovamente sconfitte. E' in grande ripresa infine il Borussia M'Gladbach: sembra funzionare infatti la cura Hecking e nelle ultime tre gare sono arrivati ben sette punti e anche il Friburgo nell'ultimo turno è finito ko.

CLASSIFICA: Bayern 46, Lipsia 42, Francoforte 35, Dortmund 34, Hoffenheim 34, Hertha 33, Colonia 32, Friburgo 26, Leverkusen 24, Augsburg 24, M'Gladbach 23, Schalke 22, Mainz 22, Wolfsburg 19, Werder Brema 16, Amburgo 16, Ingolstadt 15, Darmstadt 9.