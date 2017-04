Il punto sulla Chinese Super League - Pellé sbaglia un rigore, Guarin e Pato in gol

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

SHANDONG IN VETTA IN ATTESA DEL GUANGZHOU R&F. OK GUANGZHOU EVERGRANDE, PARI TRA CANNAVARO E VILLAS-BOAS - In attesa del Guangzhou R&F, in campo tra qualche ora contro il Liaoning, lo Shandong vince di misura contro il Beijing e si prende la vetta della Chinese Super League. Cinque minuti dopo il calcio d'inizio Pellé sbaglia un rigore, ma nel finale di primo tempo ci pensa Xinghan a sbloccare l'incontro e regalare i tre punti alla squadra allenata da Felix Magath.

Il Guangzhou Evergrande torna alla vittoria e tiene il passo delle prime della classe: contro il Tianjin termina 0-3, in virtù delle reti messe a segno da Goulart (doppietta) e Hanchao. Punizione forse un po' troppo pesante per Diagne e compagni, che hanno giocato a viso aperto contro i campioni di Cina in carica.

L'interessante sfida tra il Tianjin Quanjian di Cannavaro e lo Shanghai SIPG di Villas-Boas termina in parità: Wu Lei apre le danze sfruttando l'assist di Elkeson, poi nella ripresa Hulk fallisce il colpo del ko sbagliando un calcio di rigore; dieci minuti dopo Pato batte Yan e fissa il punteggio sull'1-1.

GUARIN-GOL E LO SHANGHAI SHENHUA VINCE, PASSO FALSO DELL'HEBEI: LE ALTRE - Lo Shanghai Shenhua di Tevez e Guarin, dopo una partita pazzesca, torna al successo dopo due sconfitte consecutive. E' proprio il colombiano a sbloccare la gara contro il Changchun, che poi ribalta il risultato con la doppietta di Ighalo. Poi Yunding riequilibria il risultato, prima del gol decisivo di Moreno a due minuti dal triplice fischio.

Dopo cinque giornate, lo Jiangsu Suning insegue ancora la prima vittoria in campionato. Questa volta, contro l'Henan, arriva solo un punticino: è Ramires a rimediare allo svantaggio iniziale firmato Bassogog. Solo due punti guadagnati fin qui per la squadra di Nanchino, penultima in classifica.

Deludente pareggio esterno per l'Hebei di Lavezzi ed Hernanes: la squadra allenata da Pellegrini, infatti, non va oltre l'1-1 contro lo Yanbian. Aloisio porta in vantaggio gli ospiti, poi ci pensa Seung-Dae a regalare un punto alla squadra del connazionale Tae-Ha.

Nell'anticipo del venerdì, infine, il Chongqinq batte 2-1 il Guizhou: Wan e Qing rendono praticamente inutile la prima rete stagionale di Yunlong.

RISULTATI FINALI

Yanbian-Hebei 1-1

Chongqing-Guizhou 2-1

Changchun-Shanghai Shenhua 2-3

Tianjin Teda-Guangzhou Ev. 0-3

Henan-Jiangsu 1-1

Shandong-Beijing 1-0

Tianjin Quanjian-Shanghai SIPG 1-1

Liaoning-Guangzhou R&F (oggi, ore 9.35)

CLASSIFICA - Shandong 12, Guangzhou Ev. 10, Shanghai SIPG 10, Guangzhou R&F 10*, Hebei 9, Chongqing 9, Tianjin Quanjian 8, Beijing 7, Shanghai Shenhua 7, Liaoning 6*, Tianjin Teda 5, Guizhou 3, Henan 3, Yanbian 2, Jiangsu 2, Changchun 1.

* Una partita in meno