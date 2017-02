Il punto sulla Liga - Barcellona accorcia, Eibar ed Espanyol sognano

Ecco com'è andata la ventunesima giornata di Liga.

Prima di tutto una notozia: il Real Madrid è primo malgrado le due giornate in meno rispetto a tutte le altre contendenti. Basta questo, per capire quanto possa allungarsi il margine. Anche in questo ventunesimo turno la formazione di Zidane ha riposato, non scendendo in campo a Vigo contro il Celta, a causa dei temporali che si sono infranti sul nord della Spagna.

Dietro, comunque, si è fermato soltanto il Siviglia, che non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Villarreal. Nessun freno invece per il Barcellona, che ha liquidato con un netto 3-0 l'Athletic Bilbao ed ha accorciato, portandosi a -1 dal Real. Non fermano la propria corsa verso la Champions League - per il titolo il ritardo è già esagerato - Atletico Madrid e Real Sociedad, quarta e quinta della classe e separate da appena un punto, che hanno battuto rispettivamente Leganes e Osasuna.

Non mollano la lotta per l'Europa League, invece, Eibar ed Espanyol, che sognano ancora e fanno bene. A maggior ragione se arrivano due successi in trasferta contro avversari di tutto rispetto e storicamente ostici come Valencia e Malaga. Con questo successo le due compagini hanno raggiunto l'Athletic Bilbao al settimo posto a quota 32 punti.

Discorso retrocessione/salvezza. Il Valencia, con la sconfitta interna sopracitata, è entrato in lotta e avrà tanto da lavorare per uscirne il prima possibile. Per sua fortuna, però, due Ro si sono fermate tutte. Il brutto stop è quello dello Sporting Gijon, che è caduto al Molinon con l'Alaves, restando così terzultimo. Sconfitta anche per l'Osasuna, come detto, mentre il Granada stasera ha la chance di scrollarsi di dosso l'ultimo posto in classifica e rilanciarsi verso la salvezza.

CLASSIFICA: Real Madrid 46, Barcellona 45, Siviglia 43, Atletico Madrid 49, Real Sociedad 38, Villarreal 35, Eibar 32, Espanyol 32, Athletic Bilbao 32, Celta Vigo 30, Las Palmas 28, Alaves 27, Betis 23, Malaga 22, Deportivo 19, Leganes 18, Sporting Gijon 13, Osasuna 10, Granada 10