Il punto sulla Liga - Real-Barça, Clasico in vista. Sirigu protagonista contro Cerci

© foto di J.M.Colomo

Vincono Real Madrid e Barcellona nel weekend di Pasqua. Stesso risultato ma morale diverso per le due grandi di Spagna, che hanno rispettivamente superato Gijon e Real Sociedad. Lo Sporting ha tenuto testa ai campioni d’Europa e del mondo in carica fino al 90’, quando Isco s’è vestito da Sergio Ramos e risolto la gara al fotofinish. Zinedine Zidane ringrazia il suo centrocampista, panchinaro di lusso nella formazione merengue ma potenziale titolare in ogni squadra d’Europa. Trema la difesa madrilena ma il tecnico francese ha campioni in grado di risolvere la situazione in ogni momento. E infatti lo Sporting Gijon s’era portato in vantaggio ben due volte, ma la classe non è acqua e Isco e Alvaro Morata l’hanno dimostrato ancora una volta. Perché il centrocampista era andato a segno anche per il momentaneo 1-1, l’ex attaccante della Juventus aveva invece firmato il 2-2.

Vittoria sofferta per i blancos, stessa situazione per i blaugrana che hanno superato la Real Sociedad per 3-2. Buone notizie per la Juventus, che mercoledì dovrà difendere al Camp Nou il 3-0 conquistato martedì scorso allo Stadium. Balla ancora la retroguardia catalana mentre Luis Enrique è riuscito a restare dietro il Real grazie al ’ritrovato’ Leo Messi. L’argentino, dopo aver fatto da comparsa nella serata torinese, ha ricordato di essere un grande campione spingendo la sua squadra con una doppietta. L’altra rete è stata messa a segno da Francisco Alcacer, bravo a sfruttare l’occasione legata all’assenza di Neymar per squalifica. Domenica prossima, intanto, ci sarà il Clasico al Santiago Bernabeu: il Real può chiudere il discorso legato al titolo, mentre il Barça può tenerlo vivo fino alla fine in caso di successo.

In chiave terzo posto ride l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, perché il Siviglia non è andato oltre il pari al Mestalla contro il Valencia di Simone Zaza, mentre i colchoneros hanno battuto senza troppe difficoltà l’Osasuna che occupa l’ultima posizione in graduatoria. Yannick Ferreira-Carrasco ha vestito i panni del trascinatore vista le due marcature che hanno aperto le danze, mentre il finale di gara ha visto l’italiano Salvatore Sirigu grande protagonista. Il portiere ex Palermo e Paris Saint-Germain ha parato ben due rigori nel giro di due minuti, ai danni di Carrasco e Thomas. Piccola soddisfazione per l’estremo difensore, che in estate cambierà nuovamente squadra per trovare quella continuità a buoni livelli che PSG - in quanto proprietario del cartellino - e Osasuna (vista l'imminente retrocessione in Segunda División) non possono garantirgli. Ma il match del Calderon è stato importante anche per un altro italiano: Alessio Cerci è infatti tornato a giocare nella Liga dopo le sfortunate esperienze con Milan e Genoa. Quattordici minuti per lui, che ha preso il posto di Nico Gaitan. L’ex Torino non scendeva in campo nel campionato iberico dal dicembre 2014, mentre nello scorso dicembre aveva trovato spazio per 29’ in Copa del Rey.