Il punto sulla Ligue 1 - Derby e primato al Monaco, PSG aggancia il Nizza

Derby che vale oro per il Monaco. La compagine di Leonardo Jardim ha vinto lo scontro diretto contro il Nizza volando da sola in vetta alla Ligue 1. Dopo un primo tempo equilibrato, il team del Principato ha ingranato la quarta dando una grande prova di forza davanti al proprio pubblico. Padroni di casa in vantaggio con l'ex Germain prima della doppietta di Falcao che ha consegnato nelle mani dei biancorossi i tre punti. Il Paris Saint-Germain ha sofferto ma ha vinto a Digione. I rossoblu di Unai Emery hanno battuto 3-1 i padroni di casa e hanno agganciato i rossoneri di Favre al secondo posto in classifica. Parigini in vantaggio nel primo tempo con Lucas, ma dopo due minuti Tavares ha pareggiato i conti. Nella ripresa prima Thiago Silva e poi Cavani hanno messo il punto esclamativo sul match.

Il secondo derby della 23a giornata, quello del Rodano, ha visto il Saint-Etienne trionfare sul Lione. Nella suggestiva cornice di un infuocato “Geoffroy Guichard”, Verts hanno chiuso la pratica nei primi venti minuti di match andando a segno prima con Monnet-Paquet e poi con Hamouma. Battuta d'arresto invece per l'Olympique Marsiglia che a Metz ha mancato l'occasione per fare il definitivo salto di qualità. Successo invece importante per i granata di Hinschberger che sono passati a nove minuti dalla fine con un calcio di punizione di Jouffre.

E' tornato al successo il Tolosa che nel posticipo domenicale delle 15 ha travolto il malcapitato Angers. Poker viola tutto nella ripresa con le reti di Delort, Braithwaite su calcio di rigore, Trejo e Toivonen. Vittoria importanti in coda alla classifica per Caen e Nancy che hanno raccolto i tre punti rispettivamente sui campi di Guingamp e Nantes. Tre punti importanti anche per il Montpellier che ha battuto 2-1 il Bastia fra le mura amiche mentre il Bordeaux ha pareggiato in casa contro il Rennes. Il Lorient, infine, ha voluto dimostrare di essere ancora vivo. Il fanalino di coda del torneo si è imposto 1-0 sul campo del Lille grazie al gol di Aliadiere.

CLASSIFICA - Monaco 52; Paris Saint-Germain, Nizza 49; Lione* 37; Saint-Etienne 36; Olympique Marsiglia, Bordeaux 33; Guingamp, Rennes 31; Tolosa 29; Nancy* 27; Lille, Montpellier, Nantes 26; Caen* 25; Dijon, Metz* 24; Angers 23; Bastia 22; Lorient 21.

Metz due punti di penalizzazione.

*una partita in meno.