Il punto sulla Ligue 1 - PSG chiama, Monaco risponde. OM serve il poker

Situazione invariata in vetta alla Ligue 1. Il Monaco continua a guidare la classifica superando a fatica il Dijon. Ospiti avanti al “Louis II” con una rete di Varrault ma nella ripresa Dirar e Falcao hanno ribaltato il risultato fissando il punteggio sul definitivo 2-1. Resiste al secondo posto il Paris Saint-Germain che nell'anticipo del venerdì si è imposto 2-0 sul campo dell'Angers. Decisiva per la formazione di Unai Emery una doppietta dell'argentino Di Maria. Al terzo posto c'è il Nizza che ha vinto tranquillamente all'Allianz Arena sabato pomeriggio. I rossoneri di Favre sono passati in svantaggio contro il Nancy grazie a Dalè ma Bihan, prima, e una doppietta di Seri, poi, hanno portato tre punti alla compagine della Costa Azzurra.

Quarto posto a rischio per il Lione. Dopo la sconfitta casalinga contro il Lorient, la truppa di Genesio non è andata oltre lo 0-0 in casa del Bastia. Alle spalle dei rossoblu c'è il Bordeaux che nel pomeriggio di ieri ha fatto suo il derby dell'Atlantico contro il Nantes di Conceiçao. Decisivo per i girondini la rete nella ripresa di Sankhare. Successo casalingo per l'Olympique Marsiglia che al Velodrome ha rifilato un poker al Saint-Etienne con una doppietta di Thauvin e i gol di Gomis e Payet. Il Guingamp ha battuto 2-1 il Tolosa e si è assestato all'ottavo posto in classifica. Rossoneri avanti con Briand e Mendy ma i viola di Dupraz hanno accorciato le distanze con Delort.

Vittorie per 2-0 per Montpellier e Rennes rispettivamente contro Lorient e Lille mentre la sfida fra Metz e Caen si è conclusa senza vincitori né vinti. Al Saint Symphorien il match fra granata e rossoblu si è chiuso sul 2-2.

CLASSIFICA - Monaco* 77; Paris Saint-Germain* 74; Nizza 73; Lione* 54; Bordeaux 52; Olympique Marsiglia 51; Saint-Etienne* 45; Guingamp 44; Rennes 43; Nantes 42; Tolosa 41; Montpellier, Angers 39; Lille 37; Metz* 36; Caen 33; Nancy, Lorient 31; Dijon; Bastia* 28.

*una partita in meno.