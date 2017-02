Il punto sulla Ligue 1 - Successi di misura in vetta, Payet fa sorridere l'OM

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria col brivido per le squadre di testa. Il turno infrasettimanale di Ligue 1 ha visto le prime della classe portare a casa l'intera posta in palio non senza rischiare. Il Monaco si conferma capolista espugnando La Mosson di Montpellier. Nei primi venti minuti la compagine di Jardim si è portata immediatamente sul 2-0 con Glik e Mbappè mentre nella ripresa Hilton ha riaperto i giochi con la formazione di casa che ha più volte sfiorato il pareggio. Il Paris Saint-Germain si è imposto al Parco dei Principi contro il Lille. Rossoblù in vantaggio con Cavani al 70' ma a quattro minuti dalla fine De Preville ha pareggiato i conti. La rete decisiva per il team di Emery è arrivata in pieno recupero con Lucas. Successo di misura anche per il Nizza che all'Allianz Riviera ha battuto 1-0 il Saint-Etienne con un gran gol in apertura di Cyprien.

Il Lione ha rimediato alla sconfitta nel derby del Rodano di domenica scorsa strapazzando 4-0 il Nancy. I gol per i ragazzi di Genesio sono stati realizzati da Valbuena, Fekir, Lacazette e Depay. Al termine del match i tifosi hanno comunque chiesto un colloquio con il capitano Gonalons per chiedere spiegazioni della sconfitta contro il Saint-Etienne. Poker anche del Bordeaux che nell'anticipo del martedì ha violato il campo del Caen. Dopo il vantaggio di Rolan, Kemano ha realizzato una doppietta mentre a tempo scaduto Plasil ha messo il punto esclamativo sull'incontro.

Tre punti per l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia che al Velodrome ha battuto 2-0 il Guingamp. Dopo il vantaggio di Gomis, i biancoazzurri hanno raddoppiato grazie ad un calcio di punizione di Payet deviato dalla barriera. Pareggio casalingo per il Lorient che contro il Tolosa non è andato oltre l'1-1. Viola in vantaggio con Delort mentre nella seconda frazione di gara, di chiara marca arancionera, Marveaux ha pareggiato definitivamente i conti. Angers e Rennes hanno chiuso il match a reti inviolate. In coda il Metz ha battuto 2-1 il Dijon mentre la sfida fra Bastia e Nantes è stata rinviata a data da destinarsi a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla città corsa.

CLASSIFICA - Monaco 55; Paris Saint-Germain, Nizza 52; Lione* 40; Saint-Etienne, Bordeaux, Olympique Marsiglia 36; Rennes 32; Guingamp 31; Tolosa 30; Nancy*, Metz* 27; Lille, Montpellier, Nantes* 26; Caen* 25; Dijon, Angers 24; Bastia*, Lorient 22.

Metz con due punti di penalizzazione.

*una partita in meno.