Il punto sulla Premier - Mourinho, scacco a Conte: ora il Tottenham è a -4

Sorpresa di Pasqua sgradita per il Chelsea di Antonio Conte, caduto nella trappola tattica costruita a Old Trafford da José Mourinho, esperto in sgambetti illustri alle squadre lanciate verso il titolo a gonfie vele (citofonare Brendan Rodgers). In virtù di questo 2-0 rifilato ai Blues, il Manchester United fa un piacere a se stesso portandosi al quinto posto (a -4 quattro dai cugini con un derby da giocare e una partita in meno disputata) ma anche al Tottenham, ora a sole 4 lunghezze dalla vetta dopo aver fatto valere la legge del 4-0 anche contro il Bournemouth. Rimane abbarbicato al terzo posto il Liverpool di Jurgen Klopp, ormai specialista in vittorie sporche grazie all'1-0 griffato Firmino che certifica il cinismo acquisito contro il WBA. Tiene il passo, a -2 dal gradino più basso del podio ma con una partita in meno, il Manchester City di Pep Guardiola, vittorioso 3-0 al St. Mary's contro il Southampton nel segno del redivivo Kompany e del solito Aguero.

Continua a mietere vittime a Goodison Park l'Everton, trascinato al successo contro il Burnley dal terzo gol di fila di Jagielka e dal 24esimo gol nel torneo del capocannoniere Lukaku. Non muove passi in avanti in classifica l'Arsenal, ma questa volta solo perché deve ancora scendere in campo nel Monday Night con il Middlesbrough, alla ricerca della vittoria chimera che riaccenderebbe clamorosamente i giochi salvezza.

Sembra aver allontanato definitivamente gli spettri della retrocessione, al netto dell'eccesso di prudenza di Walter Mazzarri, il Watford, vittorioso di misura sullo Swansea, terzultimo fisso. Viaggia a vele spiegate lontano dalla Championship anche lo Stoke City, spinto all'affermazione contro l'Hull City da un eurogol di Shaqiri.

Punto amaro per il West Ham, che si è buttato via per l'ennesima volta in stagione facendosi raggiungere dal Sunderland sul 2-2 per colpa di un gol al fotofinish siglato da Borini. Stesso risultato a Selhurst Park, dove il Leicester City - in vantaggio di due reti - si è fatto riprendere dal Crystal Palace, mentre la mente correva alla storica gara di ritorno dei quarti di Champions League contro l'Atletico Madrid.

CLASSIFICA - Chelsea 75; Tottenham 71; Liverpool 66; Manchester City 64; Manchester United 60; Everton 57; Arsenal 54; WBA 44; Southampton 40; Watford 40; Stoke City 39; Leicester City 37; West Ham 37; Burnley 36; Crystal Palace 35; Bournemouth 35; Hull City 30; Swansea 28; Middlesbrough 24; Sunderland 21