Il punto sulla Serie A - La Juve in casa non conosce soste. Napoli show

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' durato quattro giorni il 23esimo turno di Serie A. Dal Dall'Ara all'Olimpico, tanto spettacolo in una giornata che ieri sera ha visto la Roma vincere e convincere contro una Fiorentina anonima.

Il big match, però, è stato senza alcun dubbio quello di domenica sera, la chiacchierata vittoria di una Juventus che tra le mura amiche dello Stadium non conosce soste. Contro l'Inter, al termine di un primo tempo divertente e ricco di occasioni, è arrivata la sassata di Cuadrado che ha permesso alla Juventus di chiudere la frazione in vantaggio e amministrare l'1-0 nella ripresa.

La Juventus con l'ennesima vittoria di misura ha tenuto a debita distanza il Napoli, squadra che sabato sera ha umiliato il Bologna. Contro la squadra di Donadoni è andato in scena il Mertens show: tre gol e un assist per Hamsik che a sua volta ha realizzato un'altra tripletta. Il gol di Insigne la ciliegina sulla torta partenopea, la rete di Torosidis la realizzazione che non è bastata per evitare la disfatta.

Altra partita conclusa con otto reti: la Lazio s'è imposta 6-2 sul campo del Pescara. All'Adriatico uomo partita Marco Parolo, autore di quattro gol che hanno scaturito - oltre alla vittoria biancoceleste - veementi proteste dei tifosi abruzzesi nei confronti di squadra e società.

In attesa dei recuperi di stasera, la Lazio ha adesso sei punti di vantaggio su un Milan che sta attraversando il momento più delicato della stagione: a San Siro la squadra di Montella, a tratti molto sfortunata, è stata punita da un penalty di Muriel e ha confermato tutte le sue difficoltà offensive.

Continua a brillare e a divertire l'Atalanta di Gasperini. Due gol in apertura di Gomez hanno spianato la strada dei nerazzurri che contro il Cagliari all'Atleti Azzurri d'Italia hanno conquistato il 13esimo successo in questo campionato e il quinto posto in classifica.

In coda, prezioso successo del Palermo. Dopo l'inaspettato pareggio di Napoli, la squadra di Lopez ha battuto il Crotone con un gol di Nestorovski e ha avvicinato l'Empoli, squadra che in casa contro il Torino non è andata oltre il pareggio. A concludere questo turno il successo esterno del Sassuolo contro un Genoa sempre più in crisi e il pareggio senza reti del Bentegodi tra Chievo Verona e Udinese.

LA CLASSIFICA - *Juventus 54; Roma 50; Napoli 48; Lazio 43; Inter 42; Atalanta 42; *Milan 37; Fiorentina 37; Torino 32; Sampdoria 30; Udinese 29; Chievo Verona 29; *Bologna 27; Sassuolo 27; Cagliari 27; Genoa 25; Empoli 22; Palermo 14; *Crotone 13; Pescara 9.

* = Una partita in meno.