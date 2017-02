Il Real Madrid e il portiere Galattico. D'estate un big da Zidane

© foto di Insidefoto/Image Sport

Keylor Navas ha preso, ad oggi, 22 gol in 20 partite. Tanti, troppi, per difendere i pali di una squadra solitamente poco avvezza alle marcature subite come il Real Madrid. E se le colpe non sono certo tutte del costaricense, la sensazione è che i Galacticos vogliano un estremo difensore degno del proprio soprannome. Per questo Hugo Lloris, che ha rinnovato col Tottenham a dicembre, è sempre nome caldo perché può liberarsi con la clausola. Per questo il pressing per David de Gea del Manchester United non si esaurisce e per questo resta sempre viva, seppur labile e complicata, l'idea Thibaut Courtois del Chelsea. Sullo sfondo, pure Gianluigi Donnarumma del Milan. Il Real Madrid vuole un portiere Galattico. Con buona pace di un portiere strepitoso, ma forse troppo normale, come Keylor Navas.