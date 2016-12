Il Tempo rivela: Lazio costretta a cedere Keita

Fonte: tuttonapoli.net

Il Napoli è interessato a Keita Balde, classe '95, esterno senegalese di proprietà della Lazio. L'attaccante - secondo l'edizione odierna de Il Tempo - non è intenzionato a rinnovare, il contratto scade nel 2018 e dunque i biancocelesti sono costretti a cederlo in breve tempo. Lotito chiede 30 milioni di euro, in Europa solo Monaco e Valencia hanno chiesto informazioni su di lui.