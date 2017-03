Immobile: "In passato vicino al Napoli. Inzaghi grande tecnico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Premium Sport ha parlato Ciro Immobile, attaccante della Lazio autore di una splendida doppietta contro il Bologna: "Il Napoli? E' dura pensare che il Real non faccia gol, ma possono farcela. Spero che il protagonista possa essere Insigne. Il Borussia Dortmund? L'avventura in Germania non è stata totalmente negativa, ma sostituire uno come Lewandowski non è proprio cosa facile. Inzaghi? E' un grande allenatore e poi è giovane, con lui ci troviamo bene. Recuperare Belotti? E' dura. Io al Napoli? L'anno scorso siamo stati vicini, ma poi abbiamo preso strade diverse e va bene così".