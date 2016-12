In difesa del Cagliari di Rastelli. Fischiato e a meno quattro dalla Fiorentina

© foto di Federico De Luca

Il Cagliari, al centro delle critiche, delle contestazioni e dei fischi, con un allenatore come Massimo Rastelli che è stato fino alla serata di ieri ben più che in bilico, è a 23 punti. 13 di vantaggio sulla terzultima, gli stessi di Genoa e Sampdoria, 4 in meno della Fiorentina e 5 in meno del Torino. Vien da pensare quali fossero, nelle menti dei tifosi, le ambizioni iniziali per una neopromossa in piena ricostruzione. Le altre due, Crotone e Pescara, sono ultime a parimerito. Il Cagliari no, è praticamente già salvo sebbene abbia più di una cosa da registrare. Ha perso malissimo alcune partite, ha per distacco la peggior difesa della Serie A. Però i punti restano sempre 23, gli stessi delle due genovesi laddove Juric è elogiato per il gioco e dove Giampaolo gode della fiducia totale del club. Rastelli registri la retroguardia e pensi che perdere in casa, prendendo valanghe di reti al Sant'Elia, sono colpi al cuore per i tifosi. Ma questi, al contempo, capiscano che è una stagione di ripartenza, in Serie A. Che la zona retrocessione è lontanissima e che, in fondo, i sardi sono solo a meno quattro dalla Fiorentina.