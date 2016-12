In Francia: Inter, resta viva l'opzione Lassana Diarra. Garcia però si oppone

© foto di Image Sport

Nonostante la trattativa per Lucas Leiva sia in fase avanzata, in Francia si continua a parlare del possibile passaggio di Lassana Diarra dall'Olympique Marsiglia all'Inter. L'ostacolo è però rappresentato da Rudi Garcia, tecnico dell'OM, che non vorrebbe privarsi dell'ex Real Madrid. Questo quanto presentato da France Football.