In vista dell'estate il Torino prova a blindare Baselli. La Roma è alla finestra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quello di Daniele Baselli è il profilo di un centrocampista che non fa fatica a trovare estimatori. Nato e lanciato regista, sta affinando sotto la guida di Mihajlovic, e di Ventura lo scorso anno, le doti richieste a una mezzala. Lo stesso Baselli ha dichiarato recentemente di dover lavorare sulla parte sporca del suo gioco, ma sono perlopiù le qualità caratteriali a convincere. Già nello scorso gennaio la Roma si era affacciata dalle parti di Cairo e Petrachi, ma senza affondare il colpo. Pur considerando che il possibile arrivo del ds Monchi in giallorosso potrebbe portare a una rivoluzione tecnica vera e propria, e a piani e programmi totalmente modificati, si può dire che la Roma stia seguendo il giocatore. Tanto che sulla sponda granata c'è l'intenzione di cautelarsi, poiché starebbe per arrivare un rinnovo tra le parti dell'attuale contratto, che scade nel 2019. Con un nuovo accordo che rafforzi il rapporto i granata potrebbero guardare così al mercato con maggiore serenità, dato che per il Toro quella della prossima estate si preannuncia già una sessione di mercato rovente e da barricate.