Inglese on the market: il pupillo di Ventura può fare il salto di qualità

E’ solo l’inizio: la miglior stagione della vita dell'attaccante del Chievo Verona, Roberto Inglese, sembra dare il via alle danze per il mercato estivo, una sessione che potrebbe vedere anche il miglior marcatore stagionale di Maran come protagonista. A 26 anni, il centravanti lucerino sembra pronto per il salto di qualità, avendo raggiunto la piena maturità tecnica e psicologica.

Una crescita di cui si è invaghito anche Giampiero Ventura, tecnico della Nazionale, che per due volte lo ha convocato in uno dei chiacchieratissimi “stage emergenti” organizzati nel nuovo corso azzurro. Un premio a quanto Inglese ha saputo fare in campionato e una messaggio anche ai vari direttore sportivi che busseranno alle porte del Chievo in estate: Inglese è pronto per essere un profilo internazionale.