Inter, è Jardim la prima alternativa a Conte e Simeone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' il tecnico del Monaco, Leonardo Jardim, la prima vera alternativa a Conte e Simeone per la panchina dell'Inter secondo quanto riporta Tuttosport. Oggi Ausilio sarà al Louis II per Monaco-Dortmund per osservare dal vivo i tanti gioielli monegaschi (in particolare Bernardo Silva e Mbappé) ma non solo. I reiterati blitz del ds però fanno affiorare il sospetto che l’obiettivo sia quello di vedere sul campo il lavoro svolto da Leonardo Jardim, allenatore d’esperienza che può essere una valida alternativa qualora dovessero rimanere cristallizzati i no di Antonio Conte e Diego Simeone.