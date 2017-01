Inter, ag. Banega: "No alla Juve, confermo interessamenti cinesi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Juvenews.eu, il procuratore Marcelo Simonian ha smentito la possibilità che Ever Banega si trasferisca alla Juventus in questa finestra di calciomercato: "Non c'è nulla di vero sulla Juve, solo rumors di mercato. Ever oggi vuole restare all'Inter. Il domani poi nessuno può conoscerlo. Confermo interessamenti da parte dei club cinesi. Se è pentito di aver scelto l'Inter? E' felice all'Inter e vuole restare, è un combattente forte".