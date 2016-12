Inter, ag. Brozovic: "Il Tianjin su Marcelo? La società non ci ha detto nulla"

I club cinesi non si fermano e puntano con convinzione, sempre di più, il mercato italiano. In particolare, il Tianjin Quanjian avrebbe presentato all'Inter un'offerta per Marcelo Brozovic, anche se l'agente del giocatore non sembra esserne al corrente.

Miroslav Bicanic, interpellato da Vecernji List, ha infatti spiegato: "Solo in caso l'Inter accettasse l'offerta cinese noi potremmo iniziare a trattare. Ma il club nerazzurro non ci ha detto nulla in tal senso".