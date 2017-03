Inter, ag. Brozovic: "Siamo in contatto con club inglesi interessati"

Fonte: FcInterNews.it

La presenza di José Mourinho in quel di Zagabria, dove questa sera andrà in scena Croazia-Ucraina allo Stadio Maskimir, ha innescato una serie di voci di mercato secondo le quali il Manchester United sarebbe fortemente interessato ad ingaggiare l'interista Ivan Perisic nella prossima finestra estiva. Non solo, secondo il portale croato Index, lo Special One avrebbe messo gli occhi anche sul connazionale e compagno di squadra di club dell'ex Wolfsburg, ovvero Marcelo Brozovic; e tal proposito, per conoscere meglio la situazione, ha contattato Miroslav Bicanic, agente del centrocampista: "Non possiamo fare nomi, ma ci sono diverse squadre inglesi che stanno seguendo Marcelo. Siamo in contatto con loro. Brozovic - ha chiosato il procuratore - sarà un obiettivo caldo di molte società nella prossima estate".