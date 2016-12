Inter, ag. Gabigol: "Tre tipi di umiliazione e zero chance, ma vuole rimanere"

Torna a parlare del futuro di Gabriel Barbosa l'agente Wagner Ribeiro, questa volta affidando le proprie considerazioni ai microfoni di Gazeta Esportiva: "Ho parlato con il ragazzo, si sentiva umiliato. Ha subito tre tipi di umiliazione: fisica, morale e psicologica, quest'ultima la più pesante. Vorremmo una chance, non ha mai giocato finora. Il futuro? Vogliamo restare all'Inter. Sta bene lì ed è in uno dei migliori club del mondo. Poi, se non dovesse giocare, vedremmo cosa fare".