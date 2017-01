Inter, ag. Gagliardini: "In estate sarebbe stata asta. Vrsaljko resta a Madrid"

Fonte: FcInterNews

Ospite della trasmissione 'Si gonfia la rete' sulle frequenze di Radio Crc, l'agente Giuseppe Riso è tornato sul passaggio all'Inter di Roberto Gagliardini, suo assistito: "Si tratta di un grosso investimento, diventerà importante nel panorama mondiale del calcio. Il suo prezzo (22 milioni di euro più bonus, ndr) è dipeso dal fatto che per prenderlo l'Inter si è dovuta muovere in anticipo. Qualche mese in più di attesa avrebbe scatenato una vera asta".

Non manca una considerazione su Andrea Petagna: "È un calciatore unico, forte fisicamente e anche tecnicamente. È unico in Europa per caratteristiche. Sta maturando, anche grazie a Gasperini. Continuerà con l'Atalanta, che non ascolta nessun club".

Netta chiusura anche alle voci di mercato intorno a Sime Vrsaljko, terzino approdato lo scorso luglio all'Atletico Madrid e avvicinato in questi giorni nuovamente all'Inter: "Non ripensiamo alla scelta fatta in estate. Vrsaljko è in un grandissimo club, tra i primi al mondo. Il giocatore non si muove, ci sta che nei meccanismi di Simeone ci sia un periodo di ambientamento. È tutto in linea con il suo percorso di crescita. Il prossimo sarà il suo anno".