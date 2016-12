Inter, ag. Pioli: "Conferma di Suning? Nessuna sorpresa. Lui l'uomo giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi sono arrivate le rassicurazioni di Suning Group al tecnico nerazzurro Stefano Pioli, al quale è stata ribadita la fiducia anche per il futuro. Il giusto riconoscimento al netto del lavoro svolto finora, che ha portato a una classifica migliore rispetto a quella di poche settimane fa. E oggi il terzo posto, l'obiettivo ribadito da tutti nell'ultimo periodo, non è più così distante. A tal proposito, intervistato in esclusiva da FcInterNews.it dopo il face to face di Nanchino tra il proprio assistito e i vertici del gruppo cinese, l'agente Bruno Satin ha espresso la propria soddisfazione: "Sono ovviamente molto felice che Suning abbia confermato Stefano anche per il futuro, ma questo non mi sorprende. Sta facendo benissimo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sì, me lo aspettavo. Il valore di Pioli è fuori discussione. Da quando è arrivato a Milano sta svolgendo un grande lavoro, è riuscito a ricompattare la squadra e tutto l'ambiente. Ripeto, i risultati sono evidenti. È sicuramente l'allenatore giusto per l'Inter".