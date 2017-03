Inter, ag. Pioli: "Voci sul futuro normali, ma lui non è preoccupato"

Bruno Satin, agente del tecnico dell'Inter Stefano Pioli, ha parlato a FcInterNews delle tante voci riguardanti la panchina nerazzurra del futuro: ""Io e il mister ci sentiamo spesso, parliamo con regolarità. Io lo vedo sempre molto, molto carico per questa avventura all'Inter. Vero, la delusione per la sconfitta contro la Roma è stata grande, ma l'obiettivo personale e di squadra non è cambiato: si punta sempre alla Champions League. Non sarà certamente facile, ma la rosa è competitiva e ha tutto per centrare questo traguardo. Futuro? Stefano non pensa al futuro, e in questo senso non c'è preoccupazione da parte sua. È concentrato sul presente e sugli obiettivi in questo campionato. I rumors insistenti su Allegri, Simeone e Conte? Vero, ma il mister è abituato a queste cose. Fanno parte del gioco, lui è nel calcio da una vita. Sa cosa può portare il fatto di lavorare in un club importante come l'Inter. È tutto normalissimo. Pensate alla Juventus: vince e domina in Italia da anni, eppure si parla di un allenatore che a fine stagione potrebbe andare via. Ripeto, Stefano non è preoccupato per l'anno prossimo".