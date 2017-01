Inter, ag. Rodriguez: "Serie A in pole. L'Inter un club che stima moltissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Radio CRC, Gianluca Di Domenico, agente del terzino sinistro in forza al Wolfsburg Ricardo Rodriguez, ha spiegato: "L'interesse dei club di Serie A c'è sempre stato e sempre ci sarà, ma lui resta concentrato sulla Bundesliga. Poi nel calcio tutto è possibile. Napoli come città gli piace molto, non a caso per le vacanze estive preferisce Capri e Sorrento alle Maldive. L'Italia, in generale, resta in pole position come destinazione futura, ma ribadisco che è oggi è concentrato al 100% sul Wolfsburg. L'Inter? È una squadra che stima moltissimo".