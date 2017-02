Inter, Aguero sul futuro: "Vedremo cosa vorrà fare il City con me"

© foto di Imago/Image Sport

L'attaccante del Manchester City Sergio Aguero, finito nel mirino dell'Inter e non solo, ha parlato così del suo futuro dopo la gara odierna con lo Swansea: "Ho ancora tre mesi per aiutare la squadra, poi vedremo cosa succederà in futuro e soprattutto cosa il club vorrà fare con me". Lo riporta Sky Sports Uk.