Inter, all in a Montecarlo

La stracittadina di sabato ha confermato la carenza di fuoriclasse e personalità troppo spesso manifestata dall’Inter nel corso di questa stagione, specie quando la posta in palio ha cercato di diventare più importante. Una tendenza all’autolesionismo alla quale si cercherà di porre rimedio in estate, con investimenti di alto profilo a prescindere da chi sarà chiamato a condurre le danze. Nelle ultime settimane, al netto delle chance di permanenza che Pioli si giocherà di qui a giugno, stuzzica il profilo di Leonardo Jardim, tecnico ancora a secco di vittorie in carriera, ma se non altro artefice del gioiello Monaco che sta incantando l’Europa. Insomma una chiave per cercare di avere una posizione di vantaggio nella corsa all’oro che verrà predisposta in estate. Se per Mbappe sembra oggettivamente impossibile intervenire per mancanza di volontà di cederlo da parte del club del Principato, diverso potrebbe essere il discorso legato a Fabinho. Il brasiliano ha un rendimento altissimo e soprattutto la totale ambivalenza di impiego tanto da centrale di centrocampo quanto da esterno destro di difesa. Un fuoriclasse a tutti i livelli pronto al grande salto che farebbe le fortune di chi dovesse decidere di investire su di lui. L’Inter c’è e lo segue con fiducia. Così come è certamente da perseguire il discorso legato a Ricardo Rodriguez, vera e propria primizia per la corsia sinistra di difesa. Lo svizzero del Wolfsburg garantirebbe corsa, talento, dinamismo e continuità di rendimento. Insomma pochi fronzoli e tanta resa, caratteristiche indispensabili per chi ha in animo di iscriversi finalmente nel registro delle squadre più importanti d’Europa. Senza troppi ragionamenti su giocatori funzionali a progetti non meglio precisati. Servono top players, e l’Inter ha le possibilità di competere per farli propri.