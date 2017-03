Inter, anche Mourinho si fionda su Perisic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo Chelsea e Liverpool, anche il Manchester United vuole fortemente Perisic e sarebbe pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro. Alla disperata ricerca di gente duttile che veda la porta, Mourinho lo ha messo in cima alla lista della spesa, con Antoine Griezmann, di un mercato estivo destinato a stravolgere la rosa dei Red Devils, spiega La Gazzetta dello Sport. A meno di offerte indecenti (dai 60 milioni in su), l’Inter però non ha intenzione di cedere un elemento a ragione ritenuto fondamentale anche per il futuro. L’idea del club è quella di fare cassa cedendo entro giugno uno tra Banega e Brozovic per rientrare nei paletti Uefa alla voce FFP, per poi scatenarsi in entrata grazie a un budget di almeno 150 milioni stanziato da Suning.