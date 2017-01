Inter, Andreolli: "Non penso al mercato. Voci normali in questo periodo"

© foto di Federico De Luca

Il difensore dell'Inter Marco Andreolli ha parlato ai microfoni di Premium Sport di ritorno dalla tournée a Marbella: "Bilancio positivo, abbiamo lavorato con un clima mite e abbiamo lavorato bene. Stiamo riprendendo la condizione dopo la pausa per ricominciare alla grande come abbiamo chiuso. La prima dopo la sosta è sempre importante. Preoccupati per il clima di Udine? No, sarà importante avere concentrazione e condizione giuste. La mia condizione? Le amichevoli e il ritiro mi aiutano, ritornare in campo è sempre la cosa più importante. Il mercato? Non ci penso, la cosa più importante è allenarmi per avere la condizione migliore e crescere insieme ai compagni. Normale che in questo mese se ne parli ma non mi preoccupo".