Inter, Ausilio: "C'è stima per Muriel e Schick. Gagliardini? Ha grandi valori"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Premium Sport pochi minuti prima di Inter-Atalanta di questo pomeriggio: "Lo dissi anche in tempi non sospetti, quest'Atalanta è più di una sorpresa e lo sta dimostrando. Vale tre punti il match di oggi, vogliamo conquistarli per continuare a coltivare il nostro obiettivo. Gagliardini? Siamo contentissimi, lo abbiamo seguito dal primo periodo e ci ha convinto subito. E' un ragazzo che ha grandissimi valori, umani e sportivi, e li sta dimostrando partita dopo partita".

Focus poi sul mercato: "Muriel e Schick entrambi a Milano? Ogni volta che uno va bene dicono che va all'Inter. Questa settimana ne abbiamo presi almeno dieci, ma non è così. Un'altra cosa invece è la stima che può esserci nei confronti di questi ragazzi, così come per tutti i calciatori di qualità. La clausola? In questo momento valgono poco. C'è un problema, è controllato dalla Juventus con opzioni varie. Sta facendo molto bene, può giocare sia a destra che a sinistra, ma oggi è un discorso tra Atalanta e Juventus".

Sulle polemiche dopo Juve-Milan: "Fatemi parlare solo di Inter-Atalanta, dico solo che ho grandissima stima di Sarri. Anche in quella famosa settimana non ricordo che nessun dirigente abbia fatto dichiarazioni su quella partita. Pensiamo solo all'Atalanta".

Icardi terza scelta in Nazionale: "Siamo stati ospitali con Bauza, lo abbiamo messo in condizione di incontrare Icardi e Banega. Noi abbiamo grandissima stima di Icardi, ce lo teniamo stretto e saremo contenti se venisse chiamato, altrimenti sarà un'opportunità per riposare".