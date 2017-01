Inter, Ausilio: "Eder e Gabigol restano. Ranocchia piace in Premier"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata questa sera ai microfoni di Mediaset, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha escluso altre operazioni in entrata dopo l'acquisto dall'Atalanta di Roberto Gagliardini: "Siamo stati molto chiari: in entrata non ci sarà più nulla, mentre in uscita verranno fatte alcune cose sui giovani, niente invece per quanto riguarda i giocatori importanti, e quelli citati (Eder e Gabigol, ndr) sono tutti importanti, lo hanno dimostrato con le prestazioni. Dietro le vittorie dell'Inter non ci sono soltanto i primi undici, ma soprattutto quei giocatori che entrano a partita in corso e diventano determinanti, come ad esempio nell'ultima gara Eder e Palacio: sono sicuro che questo capiterà a breve anche a Gabigol".

Sulle uscite, queste le parole di Ausilio: "Ci sono delle opportunità. Ranocchia anche all'estero ha molta considerazione, parleremo con lui se vuole trovare più spazio o se vuole giocarsi le sue opportunità all'Inter: se è questo quello che vuole noi saremo ben felici di tenerlo, diversamente di trovare una soluzione insieme a lui e a chi lo sta seguendo".