Inter, Ausilio: "Kondogbia e Banega restano, partirà qualche giovane"

Intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha dichiarato: "Non possiamo permetterci di sottovalutare una gara come quella di domani anche perchè la Coppa Italia è un obiettivo della stagione. Potrebbe essere il primo trofeo del nuovo corso".

La scelta di Pioli.

"Sono soddisfatto di Pioli come allenatore ma è una scelta di tutti. Non esiste mai la paternità di una cosa, nel bene e nel male. E' una scelta fatta insieme alla società".

Nessuna partenza di Kondogbia e Banega?

"Io garantisco che questa è la rosa che volevamo. C'è da fare qualche uscita di qualche giovane e Kondogbia e Banega sono parte di questa squadra".

Eder, Palacio e Gabigol non partono?

"Siamo stati molto chiari. In entrata non c'è più nulla, ma in uscita solo qualche cosa sui giovani. Quelli citati sono importanti e lo hanno dimostrato anche nelle ultime partite".

Ha fatto i complimenti a Jovetic per il gol a Siviglia?

"No. Ne approfitto ora, l'ho già fatto indirettamente tramite il suo agente. Siamo contenti per lui e sono convinto possa far bene a Siviglia".

Rimpianto per l'arrivo di De Boer?

"Nessun rimpianto. Bisogna solo vedere il presente e il futuro e questo è di Pioli. De Boer è un ottimo allenatore. Con Pioli siamo partiti bene e vogliamo continuare a farlo".

Ranocchia in Premier?

"Vediamo. Ci sono delle opportunità. Parleremo con lui per vedere se quello che vuole è trovare spazio o giocarsi le sue possibilità all'Inter".