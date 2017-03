Inter, avv. Dozzini: "Murillo sta bene a Milano, improbabile il suo addio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rocco Dozzini, avvocato che ha portato all'Inter Jeison Murillo, ha parlato a FcInterNews della stagione del colombiano e del suo futuro: "Ha molto beneficiato dell’arrivo di Pioli e del lavoro tattico che è stato introdotto dal nuovo tecnico. È questo uno dei motivi per cui il suo rendimento è salito di livello da molte partite e mi pare di poter dire che oggi sia tornato ai livelli dei suoi primi mesi all’Inter. Il futuro? Murillo a Milano si trova benissimo. In Colombia, poi, l’Inter è molto amata, ed arrivare in questo club è la grande ambizione di tutti i giocatori colombiani: vedo improbabile una sua partenza a fine stagione".