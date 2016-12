Inter, Badelj supera Luiz Gustavo: pronti 10 milioni per il croato

© foto di Federico De Luca

L'Inter ha deciso, è Milan Badelj il vero obbiettivo per il centrocampo. Il croato della Fiorentina, si legge su Tuttosport, ha superato Luiz Gustavo nelle preferenze della dirigenza nerazzurra. L'Inter, sotto traccia, si è già mossa per il croato, ma il problema è convincere la Fiorentina. I nerazzurri sono convinti, una volta completate un paio di cessioni, di poter arrivare ad offrire dieci milioni alla Fiorentina e che la cifra possa essere sufficiente per ottenere il sì dei gigliati.