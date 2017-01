Inter, Banega in uscita ma non solo per la Cina: ci pensa il Siviglia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cina, ma non solo. Ever Banega ha mercato e l'Inter potrebbe anche pensare ad un suo clamoroso addio dopo appena sei mesi, per far spazio a nuovi arrivi come quello molto probabile di Gagliardini. L'argentino, scrive la Gazzetta dello Sport, ha mercato all'estero, in particolare in Cina, anche se ci sarebbe anche romantica idea Siviglia: sarebbe ovviamente un ritorno, dopo pochi mesi dal doloroso addio a parametro zero.