Inter, blitz di Ausilio per Monaco-City: nel mirino i talenti di Jardim

© foto di Federico De Luca

Trasferta monegasca per il ds dell'Inter, Piero Ausilio, che ieri ha assistito al match di Champions League fra Monaco e Manchester City per vedere i gioielli della squadra di Jardim. Ausilio ha voluto verificare in prima persona le tante relazioni che gli sono giunte dai propri osservatori spesso presenti in Francia. Tanti i talenti da seguire, dai terzini Sidibé e Mendy, al centrocampista Bakayoko, il jolly Fabinho, gli esterni Lemar e Bernardo Silva, fino al gioiellino Mbappé. Lo riporta Tuttosport.