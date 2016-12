Inter: caccia alla qualità in mediana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gli ultimi risultati positivi, se non hanno risolto i problemi di casa Inter, stanno certamente contribuendo a guardare con maggiore fiducia al prosieguo di una stagione partita sotto una cattiva stella, ma ancora raddrizzabile nei suoi effetti. In questo senso è da segnalare la caccia serrata ad un centrocampista che sta per entrare nella sua fase concreta, ed anche per questo motivo sono diversi i nomi presi in considerazione. Si parte dal profilo più interessante, quello di Dahoud. Il giocatore del Borussia Moenchengladbach è dotato di qualità di palleggio e di dinamismo che si sposerebbero alla perfezione con le attuali esigenze della mediana nerazzurra. l’inter lo ha inserito nel proprio mirino da diversi mesi, ovvero dai tempi in cui i milanesi avevano osservato Xhakha che nel frattempo è finito all’Arsenal. Chissà che il discorso non possa entrare nel vivo. Sempre dalla Bundesliga è tornata attuale la pista Luis Gustavo: il brasiliano ha un costo molto elevato ed un’età non più verdissima, che suggerirebbe di limitare l’investimento. In ogni caso è innegabile che la completezza delle qualità a sua disposizione farebbe dell’ex compagno di Perisic al Wolfsburg il candidato ideale per avere una resa efficace nell’immediato. Sempre interessante, dalla Premier, il profilo di Lucas Pezzini Leiva. Il biondo metronomo del Liverpool è stato spesso accostato senza successo ai nerazzurri in passato, ma resta una pista percorribile. Suggestiva, infine, la soluzione Joao Moutinho. Il portoghese del Monaco è il classico centrocampista in grado di dettare i tempi e cucire la manovra. La sua esperienza internazionale è sotto gli occhi di tutti, e l’attitudine naturale nel condividere la mediana con Joao Mario rappresenta certamente un plus tutt’altro che trascurabile. 30 anni di età ed un contratto in scadenza nel 2018: occasione da non perdere, che l’Inter cercherà di perseguire per quanto possibile.