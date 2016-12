Inter, cambi verdeoro in mediana

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Che la linea mediana dell’Inter sia destinata a una piccola rivoluzione nel corso della prossima sessione di mercato, è cosa nota. A questo proposito, nelle ultime ore, si sono scatenate diverse voci di mercato che vanno a coinvolgere profili interessanti per andare ad incrementare il livello qualitativo di un reparto che ha bisogno di alcune sostanziali modifiche. Anzitutto pare evidente che il novero dei centrocampisti andrà a perdere Gary Medel. Non per un progetto di cessione del cileno, ma piuttosto per il progetto di Pioli di portare il Pitbull definitivamente al fianco di Miranda e alla guida della propria linea difensiva. Melo ha richieste dal Brasile, con il Palmeiras campione in carica sugli scudi, ed allora via alle possibilità in entrata. Restando peraltro su fine verdetto. Lucas Leiva la soluzione più intrigante per il valore del giocatore ed i prezzi contenuti dell’operazione, almeno a livello potenziale. Il Liverpool ha dato l’ok al prestito e l’ex Gremio spinge con forza per la soluzione milanese. Luiz Gustavo è invece il preferito di Stefano Pioli. Il brasiliano di Germania ha un gran rapporto con Perisic, retaggio dell’esperienza congiunta con la maglia del Wolfsburg, ma il club teutonico non ha intenzione di mollare sulla formula che andrebbe a prevedere l’obbligo di riscatto sul cartellino. Se ne riparlerà, intanto le soluzioni sono già finite nel mirino di Ausilio.