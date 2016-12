Inter, Candreva: "Non positivo il bilancio, ma la Champions resta l'obiettivo"

Intervistato da PremiumSport, l'esterno destro dell'Inter Antonio Candreva ha fatto un punto sul momento della squadra nerazzurra: "Non possiamo essere soddisfatti di quanto fatto finora, speriamo di migliorare. Abbiamo incontrato tante difficoltà all'inizio, anche per colpa nostra. Adesso vogliamo cambiare, puntiamo a migliorare il nostro cammino e far bene sia in campionato che in Coppa Italia. La Champions League? È l'obiettivo principale, un club come l'Inter deve ambire a tanto".

Non manca una considerazione su Stefano Pioli: "Ero contento quando ho saputo che sarebbe arrivato, è un tecnico molto preparato. Abbiamo lavorato un anno e mezzo insieme alla Lazio facendo bene. Farà altrettanto anche a Milano".

Sguardo al futuro: "Sogni da realizzare? Con l'Inter tornare a vincere a qualcosa nei prossimi anni, mentre con la Nazionale voglio essere protagonista al Mondiale in Russia nel 2018".