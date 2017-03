Inter, Carrizo: "Dimostriamo di poter fare il salto di qualità"

© foto di Federico De Luca

Ospite di Inter Channel, Juan Pablo Carrizo ha parlato così della sfida di campionato contro l’Atalanta: “Sarà importante perché loro sono davanti a noi in classifica in maniera meritata, non è un caso che siano lì. Hanno dimostrato di essere una formazione compatta, che lotta e sa soffrire. Già abbiamo mancato l’occasione della Roma, ed è stato un peccato perché avevamo preparato bene il match poi i gol di Nainggolan l’hanno fatta diventare in salita; questa è la nostra partita, la nostra occasione per il rivale e per noi al fine di dimostrare che possiamo fare il salto di qualità".