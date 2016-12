Inter, congelato l’affare Lucas Leiva: centrocampista in stand-by

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

In casa Inter è ’congelato’ l’affare Lucas Leiva (29), centrocampista in uscita dal Liverpool. La Gazzetta dello Sport scrive che da un paio di giorni si è aperto uno spiraglio sul fronte Luiz Gustavo, centrocampista del Wolfsburg. Ricapitolando, l’Inter ha messo Roberto Gagliardini dell’Atalanta in cima alla lista anche per gennaio, Lucas Leiva è la carta sicura che però rischia ora di essere sopravanzata da Luiz Gustavo: i manager di quest’ultimo stanno infatti convincendo i lupi di Germania a ragionare sul prestito oneroso.