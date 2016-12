Inter, contatti col Liverpool per Lucas Leiva

Lucas Pezzini Leiva (29) potrebbe a breve approdare in Italia. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che, dai nomi del casting per il nuovo centrocampista dell’Inter, emerge con forza quello del brasiliano con passaporto italiano. Nelle ultime ore i contatti tra Inter e Reds si sono moltiplicati: non siamo ancora alla fase dell’offerta, ma Leiva andrà a scadenza con il Liverpool nel 2018 ed è arrivato a conclusione del suo ciclo con gli inglesi. Il giocatore - si legge - non avrebbe problemi a dare il benestare all’operazione che deve ancora essere impostata e definita tra i due club: possibile che si parli di prestito, da verificare il diritto o l’obbligo del riscatto.